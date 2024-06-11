الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات بالقليوبية

متهمين
متهمين

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية، بحبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات على ذمة اتهامهم بحيازة كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأقر المتهمون يتكوينهم تشكيلا عصابيا لبيع المواد المخدرة في نطاق محافظة القليوبية، وأن الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم بقصد حماية تجارتهم الغير مشروعة.

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية "لـ 6 منهم معلومات جنائية في محافظة القليوبية، وعثرت بحوزتهم على 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1،500 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الآيس "الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة- 3 قطع سلاح نارى - عدد من الطلقات - 4 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس.

جهات التحقيق تشكيل عصابي الأسلحة النارية المواد المخدرة محافظة القليوبية مخدر الحشيش

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