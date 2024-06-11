الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: بايدن وصل إلى حافة الهاوية لهذا السبب

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس بايدن وصل إلى حافة الهاوية، حيث خرج بنفسه وقال عن المشروع الذي قدمه بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه "مشروع إسرائيلي" وإسرائيل لم تنفِ ذلك، لكنها لم تؤكد أيضَا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن وزير الخارجية الأمريكي في جولة منذ 3 أيام للتأكيد على نفس كلام بايدن، وذهبت أمريكا إلى مجلس الأمن واتخذت قرارا لأول مرة بـ 14 صوتا، وصوت واحد امتناع، وأعلنت حماس عن موافقتها، كما أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أعلن استقالته من حكومة الطوارئ.

وأكد أن الاستقالات الأهم التي من الممكن أن تحدث هي من المتطرفين الكبار في الحكومة الإسرائيلية هما سموتريتش وبن عفير اللذان يشترطان أن أي كلمة حول وقف إطلاق النار في غزة أو تسليم حماس القتلة الفلسطينيين، حسب تعبير سموتريتش، وهما الأسرى أصحاب الـ 68 مؤبد، فإن ذلك يعني من وجهة نظر سموتريتش بعدم الموافقة أو عدم الاستقالة من الحكومة. 

ضياء رشوان سموتريتش وقف إطلاق النار مشروع بايدن قرار مجلس الامن

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى

مصدر حكومى: مدبولى يجرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومى

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

كرة سلة: الاتحاد يهزم الأهلى ويستعيد التقدم فى سلسلة نهائى دورى السوبر

مصادر تكشف تفاصيل رد "حماس" على مقترح بايدن للهدنة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة