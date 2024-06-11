ضياء رشوان: بايدن وصل إلى حافة الهاوية لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس بايدن وصل إلى حافة الهاوية، حيث خرج بنفسه وقال عن المشروع الذي قدمه بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه "مشروع إسرائيلي" وإسرائيل لم تنفِ ذلك، لكنها لم تؤكد أيضَا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن وزير الخارجية الأمريكي في جولة منذ 3 أيام للتأكيد على نفس كلام بايدن، وذهبت أمريكا إلى مجلس الأمن واتخذت قرارا لأول مرة بـ 14 صوتا، وصوت واحد امتناع، وأعلنت حماس عن موافقتها، كما أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أعلن استقالته من حكومة الطوارئ.

وأكد أن الاستقالات الأهم التي من الممكن أن تحدث هي من المتطرفين الكبار في الحكومة الإسرائيلية هما سموتريتش وبن عفير اللذان يشترطان أن أي كلمة حول وقف إطلاق النار في غزة أو تسليم حماس القتلة الفلسطينيين، حسب تعبير سموتريتش، وهما الأسرى أصحاب الـ 68 مؤبد، فإن ذلك يعني من وجهة نظر سموتريتش بعدم الموافقة أو عدم الاستقالة من الحكومة.