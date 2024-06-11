الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف": تشكيل لجنة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

شكل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالقاهرة والساحات.

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 وضمت اللجنة عضوية كلا من: الدكتور أيمن علي عبده أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبوستيت مدير عام المكتب الإعلامي، وذلك لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

وأوضح وزير الأوقاف أن كل مديرية تشكل لجنة بها برئاسة مدير المديرية أو القائم بعمله، على أن يبدأ عمل اللجان من غد الأربعاء السادس من ذي الحجة 1445هــ الموافق 12 يونيه 2024م حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك 1445هـ، وتكون هذه اللجان مسئولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد. 

وزير الأوقاف الأوقاف صلاة العيد بالقاهرة الساحات

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