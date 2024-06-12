تقارير عبرية تكشف تداعيات قرار مجلس الأمن بدعم المقترح الأمريكى بالداخل الإسرائيلى

توالت العديد من التقارير الإسرائيلية والتعليقات المحللين بشأن قرار مجلس الأمن بالموافقة على المقترح الأمريكي، الذي ينص على وقف فوري وشامل للحرب في غزة.

وفي هذا الإطار، أشارت الصحف إلى موقف الحكومة الإسرائيلية الذي رفض القرار واعتبره بعيدا عن الخطوط العريضة للمقترح الإسرائيلي، كما لم يشترط القرار وقف الحرب بعودة المحتجزين الإسرائيليين.

استمرار وقف إطلاق النار

وفي إشارة إلى البند الثالث من القرار الذي ينص على أنه “إذا استمرت المفاوضات للإفراج عن المختطفين أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر، وهو البند الذي من الناحية النظرية وبل يعطي فرصة لحماس لتأجيل المفاوضات وتأخير االتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين”.

كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى قلق الوالايات المتحدة من موقف نتنياهو الذي من المحتمل أن يفعل المستحيل لنسف الجهود الأمريكية والتصرف لحساباته الشخصية.

وفي هذا الاطار، نقل موقع "سروجيم" تصريح لمصدر مسؤول في حكومة نتانياهو إذ قال: "إن إسرائيل لن تنهي الحرب قبل تحقيق أهدافها".



كما اعتبرت صحيفة معاريف قرار مجلس الامن هو إنجاز سياسي لإدارة الأمريكية الحالية، تزامنت مع الزيارات الدبلوماسية التي يعقدها وزير الخارجية الامريكي في المنطقة.

تطورات الاوضاع على الحدود اللبنانية

وفي السياق ذاته، أشارت الصحف والمجالت المتخصصة في الشأن العسكري إلى أن حزب الله لا يزال يتدرج في نطاق الاستهداف الصاروخي داخل العمق الإلسرائيلي، إذ اخترقت طائرة مسيرة لبنانية سماء مدينة حيفا، وهي المرة الأولى في تاريخ الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

كما أن الاتصال بما سبق، فسرت بعض الصحف الإسرائيلية تصرف حزب الله بأنه رد فعل على استهداف إسرائيل مجمعا استخباراتيا الوحدة 4400 التابعة لحزب الله في العمق اللبناني، حيث منطقة بعلبك على بعد 130 كيلو مترا من الحدود الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، أصدرت تصريحات من جانب رموز سياسية في معسكر المعارضة تشير إلى إغفال حكومة نتنياهو الكثير من التطورات الخطيرة على أمن إسرائيل باتجاه الشمال، كما دعوا إلى ضرورة شن عملية عسكرية ضد حزب الله.

وقدرت مجلة "إيبوك" المتخصصة في الشؤون الجيوسياسية أنه في حالة اندالع حرب باتجاه الشمال، سيطلق حزب الله 500 صاروخا بشكل يومي على مدار الشهر الأول، و1000 صاروخ يوميا على مدار الشهر الثاني.