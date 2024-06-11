ضبط 60 كيلو لحوم مفرومة فاسدة في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط ، حملات مكثفة بمناسبة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مكتب مساعد وزير الصحة للشؤن الوقائية والإدارة المركزية لشئون البيئة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبإشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والإشراف المباشر لمراقب عام الأغذية وفريق العمل بالإدارة.



وأسفرت حملات مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة دمياط على المطاعم وأماكن تجهيز الطعام عن ضبط 60 كيلو لحم مفروم وكبدة مجهول المصدر ومتغير الخواص الطبيعية بمحل مجمدات بدمياط.

وتم عمل المحاضر الخاصة بالواقعة وتقديمها للسلطات لاستكمال الإجراءات القانونية.



