الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 60 كيلو لحوم مفرومة فاسدة في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط ، حملات مكثفة بمناسبة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مكتب  مساعد وزير الصحة للشؤن الوقائية والإدارة المركزية لشئون البيئة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبإشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والإشراف المباشر لمراقب عام الأغذية وفريق العمل بالإدارة.
 

 

وأسفرت حملات مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة دمياط على المطاعم وأماكن تجهيز  الطعام عن ضبط 60 كيلو لحم مفروم وكبدة مجهول المصدر ومتغير الخواص الطبيعية بمحل مجمدات بدمياط.

 

وتم عمل المحاضر الخاصة بالواقعة وتقديمها للسلطات لاستكمال الإجراءات القانونية.


 

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