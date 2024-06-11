نانسي ناجي: فخورة بالمشاركة في الدورة 44 للمعرض العام

المعرض العام في دورته ال44

قالت الفنانة التشكيلية نانسي ناجي إن المعرض العام في دورته الـ44 يأتي ليكون أضخم وأهم معرض لفناني مصر، ففي هذا الدورة تبدو استثنائية ويشارك فيها ما يزيد من 300 فنان من مختلف محافظات مصر، ويتم عرض أعمالهم عبر 5 قاعات رئيسية وتعد الأهم لقاعات العرض الفني في مصر وهى قصر الفنون، وقاعة الباب، قاعة صلاح طاهر، ومتحف محمود مختار".

نانسي ناجي: استعادة الفنانين العرب بعد فترة انقطاع أبرز ملامح دورة هذا العام

تابعت نانسي:"من أبرز مميزات هذه الدورة هى استعادة الفنانين العرب بعد فترة انقطاع، الى جانب ذلك فتح المجال للأصوات الجديدة من الفنانين المصريين بعد ان كان الأمر مقصور على الوجوه البارز في المشهد التشكيلي المصري، وهذا يؤكد على الدور المنوط للمعرض في ضخ دماء جديدة من الفنانين المصريين في مختلف المجالات نحت تصوير جرافيك، رسم.

وعن مشاركاتها في المعرض العام عبرت نانسي ناجي عن سعادتها بالمشاركة وأكدت ان فخورة بوجودها ضمن الاسماء المشاركة في الدورة ال 44 للمعرض العام، لافتتة إلى أن لوحتها المشاركة والموسومة بـ"رفيق الروح "تعبر عن قيمة الحب، فهي اسمي المشاعر والاحساس ويعد الحب اهم القيم الانسانية.

رفيق العمر

وافتتحت د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء أمس، فعاليات المعرض العام في دورته الـ44 على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية.

وأقيم الحفل بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، والدكتور خالد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وتستمر فعاليات هذه الدورة حتى 31 يوليو2024، يتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي اُعدت واُختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.

وتشهد الدورة الرابعة والأربعين المعرض العام، امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي قاعات: الباب سليم - صلاح طاهر - قصر الفنون بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة - الهناجر - نهضة مصر - إيزيس بمتحف محمود مختار.

ولأول مرة تشهد الدورة 44 في المعرض العام، عرض المكرمين - عرض للفنانين العرب المقيمين في مصر - عرض للفنانين الراحلين خلال عام.

فضلًا عن العرض الرئيس الذي يشمل 311 فنانًا من المشاركين، كما يحل الشيخ الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين ضيف شرف لهذه الدورة التي يشارك في رعاية فعالياتها "Art Cairo" بقيادة الفنان محمد يونس.

وضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لـ المعرض العام للفنون التشكيلية، تكريم عدد من الفنانين التشكيليين ومن بينهم، الفنان د.أحمد نوار، الفنان دكتور عبدالسلام عيد، واسم الفنان الراحل مصطفى حسين، والفنان العراقي ضياء العزاوي، والحائز على جائزة النيل للمبدعين العرب من وزارة الثقافة المصرية عام 2023.

ويعد المعرض العام للفنون التشكيلية، الحدث التشكيلي الأهم، والذي يشارك فيه كبار فناني مصر المعاصرين من خلال تجاربهم الفنية التي أثرت المشهد التشكيلي المصري وأسست لمشهد تشكيلي له فرادة إقليمية وعالمية.