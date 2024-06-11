رجال الأعمال: يجب أن يكون هناك حياد بين القوى المتنافسة داخل السوق

أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، أن هناك طلب كبير من المستثمرين بضرورة ثبات التشريعات، قائلا: "نطالب دائما أن يكون في حد أقصى للضرائب ويجب أن تكون هناك تشريعات ثابتة بحيث الناس تبقى عارفه سواء مستثمر محلي أو أجنبي".

وأضاف مصطفى النجاري، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، أن ما يطلق عليه حوافز التصدير هي ليست حوافز ولكن هي رد أعباء لأن المستثمر المصري يتحمل الكثير من الأعباء، كما شدد على ضرورة الحياد التنافسي كونه مهما جدا في العملية التجارية.

وتابع: "أي مستثمر لابد أن يكون في حياد في القوة التي تتعامل جوه السوق ومبادرات التمويل لابد أن تراعي الظروف التي يمر بها القطاع الصناعي والإنتاجي في مصر، والبنوك لابد يكون لها فروع في الاسواق المستهدفة"، مؤكدا أن لدينا قواعد بيانات سليمة لكن نعاني من عدم وجود تحليل دقيق، وأوضح أن دور الشركة المصرية لضمان الصادرات مهمة للغاية للتعرف على مخاطر الأسواق الجديدة.