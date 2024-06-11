الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفجار أسطوانة غاز بشقة سكنية فى أسوان.. وإصابة شخص بحروق

انفجار إسطوانة غاز
انفجار إسطوانة غاز

وقع  انفجار أسطوانة  غاز بشقة سكنية، مساء اليوم الثلاثاء، فى منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخص بحروق فى جميع أنحاء الجسم. 

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

تفاصيل حول الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد باندلاع النيران فى شقة سكنية بسبب انفجار أسطوانة غاز. 

جرى الدفع بسيارة إطفاء إلى محل الواقعة، وسيطرت الحماية المدنية على النيران، ونقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص الطبى تبين إصابة شخص يدعى محمد.م. أ.  بحروق فى جميع أنحاء الجسم بنسبة 100% وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

انفجار أسطوانة غاز أسوان الشيخ هارون اصابة شخص

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