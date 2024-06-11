الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدحيل القطري يتعاقد مع لويس ألبيرتو

لويس ألبيرتو
لويس ألبيرتو

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الإسباني لويس ألبيرتو قادمًا من لاتسيو الإيطالي حتى صيف 2027.

ورحب النادي القطري بلاعبه الجديد عبر موقعهم الإلكتروني باللاعب الجديد بعد إكمال تعاقده مع اللاعب الإسباني لويس ألبيرتو نجم نادي لاتسيو الإيطالي للانضمام لصفوف الفريق بدءًا من الموسم الجديد.

وكان اللاعب المولود في العام 1992 قد وصل للدوحة في الساعات الأولى من صباح الأمس ونجح في اجتياز الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار.

ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة قبل انطلاقة فترة الإعداد مطلع يوليو القادم.

وكان ألبيرتو قد نجح في تقديم مستويات فنية مميزة خلال مسيرته الاحترافية رفقة أندية: ديبورتيفو لاكورونا، ملقا، ليفربول ولاتسيو.

وبحسب تقارير صحفية فإن لاتسيو سيحصل على مبلغ 11 مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يُقدر بـ10 مليون يورو + 2 مليون يورو كحوافز.

وسيحصل ليفربول على نسبة 25% من عملية بيع لويس ألبيرتو من لاتسيو.

الدحيل لويس ألبيرتو لاتسيو ألبيرتو قطر

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