الرقب: كلمات الزعماء بمؤتمر غزة تعكس الحاجة لإدخال المساعدات بشكل طارئ

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن توقيت مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة يأتي مصادفة مع قرار مجلس الأمن الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بشكل أساسي، وكلمات الزعماء خلال افتتاحية المؤتمر تعكس حاجة الجميع حول إدخال المساعدات إلى غزة بشكل طارئ خاصة أن الجوع يزداد بشكل كبير في قطاع غزة.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل محاولات استخدام إما اللسان البحري الأمريكي أو كل طرق أخرى غير الممرات البرية هي فاشلة، ثبتت فشلها بشكل أساسي، فالإنزال الجوي لم يلق ثماره بشكل أساسي، والمحاولات البحرية كانت ضعيفة.

ولفت إلى أن الجانب الأمريكي أشار إلى أن اللسان البحري يتم من خلاله إدخال 200 شاحنة يوميا، وحتى الآن لم تتمكن من إدخال أكثر من 50 شاحنة في اليوم رغم تعطله أكثر من مرة، وبالتالي أثبت - بشكل واضح- أنه غير عملي.