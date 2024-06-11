قصواء الخلالى: مصر تتعرض لضغوط دولية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر وقطر أعلنتا اليوم تسلمهما ردًا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما يبدو أن هناك موافقة مبدئية من حماس.

أكدت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المشهد قد يشهد انفراجًا بنوع ما، ولكنها أبدت عدم الثقة في الجانب الإسرائيلي، الذي ارتكب حربًا إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر تتعرض لضغوط كثيرة على كل الأصعدة بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تحظى بأولوية منذ زمن طويل، وأن مصر بدأت بالفعل في إجراء اتصالات مكثفة؛ للوصول إلى حل نهائي لوقف إطلاق النار.