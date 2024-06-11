الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: مصر تتعرض لضغوط دولية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر وقطر أعلنتا اليوم تسلمهما ردًا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما يبدو أن هناك موافقة مبدئية من حماس.

أكدت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المشهد قد يشهد انفراجًا بنوع ما، ولكنها أبدت عدم الثقة في الجانب الإسرائيلي، الذي ارتكب حربًا إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر تتعرض لضغوط كثيرة على كل الأصعدة بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تحظى بأولوية منذ زمن طويل، وأن مصر بدأت بالفعل في إجراء اتصالات مكثفة؛ للوصول إلى حل نهائي لوقف إطلاق النار.

حماس حركة حماس الفصائل الفلسطينية قصواء الخلالي وقف إطلاق النار تبادل الأسرى في المساء مع قصواء الشعب الفلسطيني إبادة جماعية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله أطلق 80 صاروخا على شمال إسرائيل (فيديو)

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يعلن حجب المنصات غير المرخصة لمدة 3 أشهر (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

مقتل قيادى فى حزب الله جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

ما موقف إسرائيل من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة؟.. ضياء رشوان يجيب

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد": كيف احتلوا مكتب وزير الثقافة الإخوانى وبدأوا الاعتصام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة