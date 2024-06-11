الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: يجب التحسب لمراوغة إسرائيلية قادمة (فيديو)

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إعلان مصر وقطر تسلمهما اليوم ردًا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين يجعله أكثر تفاؤلًا.

وأوضح أحمد، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن حماس كانت قد وافقت على الورقة المصرية، فيما ادعت إسرائيل أن المفاوض المصري أدخل تعديلات على المقترح كنوع من المراوغة، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال مستمرًا حتى الآن، ولم يصدر تصريح رسمي وقاطع من رئيس الحكومة الإسرائيلية بقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل ستتبع أسلوب المراوغة الذي اتبعته قبل ذلك، وأنه من المهم أن يكون موقف المقاومة الفلسطينية واضحًا، مع التحسب لمراوغة إسرائيلية قادمة.

وأضاف: "نحن متفائلون برد المقاومة بشكل إيجابي، حيث أعلنت أنها مستعدة للدخول في مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطين القطري والمصري لقبول المقترح، مما يضع إسرائيل في مأزق، ونأمل في استمرار هذا السلوك الرشيد من المقاومة".

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