أهمية انعقاد المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة لغـزة فى هذا التوقيت؟

أوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهداف وأهمية انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالأردن في هذا التوقيت، قائلًا: " إن كل هذا الدمار الذي يشهده قطاع غزة وهذه الكارثة الإنسانية تكون عملية الاستجابة السريعة والإنسانية الطارئة لمواجهة هذا المشهد غير المسبوق تحتاج إلى تنظيم مشترك بين الأطراف الدولية والإقليمية لبحث مسألة ادخال المساعدات الإنسانية العاجلة والتعامل مع هذا الموقف بشكل جماعي".

وأضاف السفير محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور عبر قناة etc، أن العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر كان بمثابة نداء للعمل لمساعدة إنسانية لغزة، بمعنى تعزيز سبل الاستجابة من حيث تحديد آليات وخطوات التي سوف تستخدم، تسريع عملية التسليم، وكيفية تسليم المساعدات بشكل شامل يشمل اللوجستيات على الأرض.

وأوضح أن المؤتمر انقسم لمجموعات عمل مرتبطة بعملية تحديد الاحتياجات وتسريع التوصيل والتشغيل والأمور اللوجستية، بحيث يتشارك المجتمع الدولي المسؤولية في المرحلة القادمة في عملية تأهيل القطاع بعدما تعرض له من كارثة دمرته وتسببت في نزوح 85% من سكانه.