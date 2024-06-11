بـ "الدعوات والقرآن".. تفاصيل انتشال جثة شاب غرق بالأقصر منذ 5 أيام

دعوات ومصاحف في أيادي جميع المنتظرين من أهالي أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، ليستطيعوا إيجاد جثمان الشاب الغارق بعد مرور 5 أيام من فقدانه في عمق النيل.

تفاصيل واقعة الغرق

وترصد "الدستور"، واقعة غرق شاب بمركز أرمنت بالأقصر، واستمرار البحث عن جثته لمدة 5 أيام.

فى يوم الجمعة الماضي خرج الشاب محمد الكحلاوي صاحب الـ17 عامًا برفقة أصدقاء ليتوجهوا للسباحة في مياه نهر النيل للهروب من درجة حرارة الطقس التي تعيشها البلاد وتحديدًا محافظات الجنوب، ولكنه لم يكن يعلم أنه فى طريقه إلى الموت وكل خطوة يخطوها يسطر بيها آخر لحظات حياته.



وبعد نزوله إلى مياه نهر النيل ليسبح كانت هنا آخر لحظات حياته حيث تعرض للغرق ولم يتمكن من إنقاذ نفسه.

ونظرًا لأن الشاب الغارق الابن الوحيد لوالديه وأخوته 3 فتيات حرص الأهل والأقارب والأصدقاء على الوقوف بجانب الأسرة بتوجههم بشكل يومى أثناء البحث عنه فى مياه نهر النيل بنفس مكان الغرق.

وبعد مرور 5 أيام على غرقه وبشكل مفاجئ ووسط تجمع عدد كبير من الأهالي فى مكان الغرق بدأ يطفو جثمان الشاب محمد الكحلاوى صاحب الـ17 عامًا، بعد فقدانه فى مياه نهر النيل.

وكانت الجهات المعنية، واصلت البحث عن شاب غرق أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى الأقصر بلفظ شاب انفاسه الأخيرة غرقًا اثناء السباحة فى نهر النيل بنركز أرمنت التابع لمحافظة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراء واقعة الغرق.

وتبين أن الشاب "محمد الكحلاوى" يبلغ من العمر 17 عامًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء السباحة في مياه نهر النيل للهروب من حرارة الطقس، ولكن ما زال جثمانه في عمق النيل لم يظهر بعد.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

مكان الغرق

مكان الغرق