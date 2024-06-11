الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركى

جريدة الدستور

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط 7 محاولات تهرب جمركي لركاب قادمين من الخارج.

وجاءت المحاولات السبع في بمبنى جمارك الركاب رقم 2، حيث شملت المضبوطات كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والسجائر والشيش الإلكترونية وعددا من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الجمارك مطار القاهرة الدولي تهرب جمركي ركاب المضبوطات الاقراص المخدرة السجائر

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