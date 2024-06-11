«الدستور» يرصد مميزات ساعة آبل الجديدة وموعد توافرها فى مصر

كشفت آبل عن العديد من المميزات المثيرة التي من شأنها أن تغير تجربة المستخدمين، وذلك خلال الحدث السنوي علي هامش مؤتمر المطورين العالمي خلال الفترة من 10 يونيو الي 14 يونيو.

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز ما تم الكشف عنه في هذا الحدث، وقدمت آبل مجموعة من المميزات الجديدة التي تعد بتحسين التجربة التقنية للمستخدمين بشكل كبير.

وكشف د.عمرو صبحي خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، لـ"الدستور" عن أهم المزايا الجديدة التي أعلنت عنها شركة أبل خلال هذا الحدث والتوقعات حول موعد وصول هذه المنتجات إلى المنطقة العربية، وبالتحديد مصر.

- نظام التشغيل iOS 18

أبرز ما تم الإعلان عنه كان نظام التشغيل الجديد iOS 18، الذي جلب العديد من التحسينات والميزات الجديدة. من أبرزها:

الذكاء الاصطناعي في التطبيقات: يتضمن iOS 18 تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تحرير الصور، الرسائل، الإيموجي، البريد الإلكتروني، وتسجيل المذكرات الصوتية.

تحسين سيري: أصبحت Siri أكثر تفاعلًا بفضل استخدام نماذج اللغة الكبيرة، مما يجعل المحادثات أكثر طبيعية وشخصية مع دخول تعليم آلة التحسينات التي جريت من خلال الذكاء الاصطناعي.

تحسينات علي AirPods تشمل التحديثات تحسينات في التفاعل مع Siri دون استخدام اليدين، وتحسينات في العزل الصوتي، مما يعزز تجربة الاستماع.

التصميم الجديد: حصلت الشاشة الرئيسية على تعديلات تتيح للمستخدمين تخصيص الأيقونات والألوان بشكل أكبر، مما يمنحهم حرية أكبر في تنظيم واجهات هواتفهم.

ميزات أمان وخصوصية معززة: تجعل تجربة استخدام الآيفون أكثر أمانًا، مثل تشفير البيانات بشكل أفضل والتحكم في الأذونات.

التطبيقات المقفلة والمخفية: يمكنك الآن قفل التطبيقات الفردية بكلمة مرور أو استخدام Face ID لحماية المعلومات الحساسة.

تحسينات على تطبيق: Notes إضافة أدوات تنسيق جديدة وتحسين القدرة على التعاون بين المستخدمين.

تحسينات على تطبيق Mail: تحسين تجربة البريد الإلكتروني مع ميزات جديدة للتنظيم والتصفية.

• تحسينات على تطبيق Safari: إضافة ميزات لتسريع التصفح وتحسين الأمان أثناء التصفح.

- أجهزة جديدة

كشفت أبل عن تحديثات لأجهزتها الرئيسية:

آيفون 15: جاء آيفون 15 بتصميم أنيق وكاميرا ثلاثية العدسات مع تحسينات كبيرة في أداء الكاميرا تسمح بالتقاط صور أكثر وضوحًا وحيوية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

شريحة A18 Bionic:

التي تقدم أداءً أسرع وتجربة استخدام أكثر سلاسة مع وجود تحسين كبير في أداء الهاتف بشكل كبير.

الماك بوك برو 2024: لم تقتصر التحديثات على الآيفون فقط، بل شملت أيضًا سلسلة الماك بوك برو الجديدة، والتي تتميز بالآتي فقد تم تحديث سلسلة ماك بوك برو بشريحة M2 Pro التي توفر أداءً فائقًا وكفاءة في استهلاك الطاقة يتيح للمستخدمين العمل لفترات أطول بدون الحاجة إلى الشحن المتكرر. الجهاز يأتي بشاشة Retina محسنة وتصميم أكثر نحافة.

ساعة آبل الذكية:

قدمت أبل أيضًا تحديثات مهمة لساعتها الذكية، مع التركيز على الصحة واللياقة البدنية، ومن ضمنها المميزات الجديدة ميزة صحية متقدمة مثل مراقبة ضغط الدم واكتشاف النوم المضطرب باستخدام بيانات التنفس مع وجود تطبيقات تدريب مخصصة تساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية واللياقية بشكل أكثر فعالية، مع ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية التي تساعد في توفير دعم إضافي أثناء الأنشطة الخارجية.

موعد توفره في مصر

من المتوقع أن تبدأ أبل في طرح هذه المنتجات الجديدة في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. عادةً ما تصل منتجات أبل الجديدة إلى المنطقة العربية، وبالتحديد مصر، بعد فترة قصيرة من إطلاقها في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا. قد يستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تتوفر المنتجات في مصر بشكل رسمي عبر وكلاء أبل المعتمدين ومتاجر الإلكترونيات الكبرى.

وذكر صبحي أن أبل ستطلق حدث جديد في سبتمبر 2024 المقبل، حيث إنه تعقد شركة Apple دائمًا حدثًا في شهر سبتمبر، وتستخدمه دائمًا تقريبًا للإعلان عن هواتف iPhone وساعات Apple Watch جديدين، حيث إنه سيتم اطلاق تليفون أبل الجديد أيفون 16.