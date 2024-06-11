رئيس "شئون البيئة" يكشف تفاصيل إلقاء خراف نافقة فى البحر الأحمر

حرص على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الكشف عن تفاصيل إلقاء خراف نافقة بمنطقة شعاب أبونحاس بالبحر الأحمر.

واقعة خراف نافقة

وقال علي أبوسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تلقينا بيانا بأحد مراكز السفاري وتم تداول صور بشأن هذه الواقعة".

إشاعة وجود الخراف

وتابع: "أنه تمت إشاعة وجود الخراف في شرم الشيخ وبعد مسح المنطقة تبين عدم وجودها في محافظة جنوب سيناء، وتبين أن الخراف موجودة بالقرب من جزيرة شدوان وتم العثور على اثنين من الخراف الميتة".

واستطرد: "تم إخراج الخراف ودفنهم بطريقة آمنة صحيًا، ويتم حاليا بالتعاون مع هيئة الموانئ التنسيق من أجل معرفة السفينة التي ألقت الخراف".