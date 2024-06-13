الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أغرب مركز دروس خصوصية في مصر.. وتحقيق حكومي لهذه الأسباب (فيديو)

شهدت قاعة حسن مصطفى بمنطقة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، مشهدًا غريبًا حيث احتشد 4000 طالب وطالبة لتلقي المراجعة النهائية في مادة الجيولوجيا لأحد المعلمين.

وتبين أن المعلم أقدم على تأجير الصالة بالكامل وفور دخوله قوبل بحفاوة وهتافات تشبه الهتافات التي يتلقاها لاعبو الكرة خلال دخولهم ملعب المباراة، كما تبين أن المعلم استأجر الصالة بالأضواء الكاشفة.

ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية الواقعة واتخذت على الفور إجراءاتها القانونية، وحررت محضرًا بالواقعة.

يستعرض "الدستور" "فيديوجراف" للتفاصيل الكاملة عن واقعة قاعة حسن مصطفى.

قاعة حسن مصطفى طالب وطالبة المراجعة مادة الجيولوجيا المعلمين المعلم الصالة

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