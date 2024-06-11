الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر أسماء المجازر المفتوحة مجانًا أمام المواطنين خلال عيد الأضحى بالوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، فتح 12 مجزرا حكوميا مجانا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتجنب الذبح في الشوارع وأمام المنازل والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تقرر فتح مجزرين بمركز الخارجة وهما مجزر المنيرة ومجزر بولاق، كما تقرر فتح 6 مجازر بمركز الداخلة وهم: مجزر المعصرة، ومجزر الراشدة، ومجزر الجديدة، ومجزر القصر، ومجزر عزب القصر، ونقطة ذبيح غرب الموهوب.
وفي مركز الفرافرة، سيتم فتح مجزر الفرافرة ومجزر الكفاح، وفي مركز بلاط نقطة ذبيح بلاط ونقطه ذبيح تنيدة، وفي مركز باريس سيتم فتح مجزر باريس.

كما قرر محافظ الوادى الجديد، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، مشيرًا إلى أنه فى حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة، بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالاستعداد لموسم ذبح الأضاحي، تم المرور على 12 مجزرا استعدادا لعيد الأضحى المبارك، فضلا عن تنظيم الندوات الإرشادية حول كيفية اختيار لحوم الأضاحي، وشن حملات تفتيشية وتموينية على كافة الأسواق بمراكز المحافظة الخمس، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأضاف مدير عام البيطري بالوادي الجديد، أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء بالمجازر، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للإشراف على لحوم الأضاحي التي يتم توفرها من خلال جمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيرًا إلى فحص جودة اللحوم داخل المجازر والمستشفيات وأماكن بيع وعرض اللحوم لضمان جودتها وصلاحيتها.

محافظة الوادي الجديد فتح 12 مجزر حكومى مجانا امام المواطنين خلال ايام عيد الاضحى مبارك لتجنب الذبح في الشوارع الحفاظ على المظهر الحضارى

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