متحدث "السياحة": لدينا استراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي: "ننتظر تحديد موعد افتتاح المتحف المصري خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية، وجار الانتهاء من البعض الآخر".

القدرة الوطنية الجوية

وأكد أحمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة السياحة لديها استراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وتابع: "الدولة المصرية تعمل على زيادة القدرة الوطنية الجوية لنقل السائحين من كل دول العالم، كما يتم العمل على تطوير الأسطول الجوي المدني ويتم التنسيق من أجل جذب السائحين".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لرفع عدد الغرف الفندقية من 20 إلى 25 ألف غرفة فندية سنويًا.

زيادة أعداد السائحين



واستطرد: "حققنا طفرة كبيرة في زيادة أعداد السائحين بنحو 3% عن العام الماضي، ووصل عدد السائحين في مصر حتى الآن إلى 5 ملايين سائح فقط في الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري".