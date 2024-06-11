الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

متحدث "الوزراء": بنك التنمية الجديد فكرة جديدة لمساعدة ودعم دول بريكس

جانب من مداخلة المستشار
جانب من مداخلة المستشار محمد الحمصاني عبر برنامج مساء dmc

تحدث المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن أسباب اختيار انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، موضحًا أن اختيار انعقاد هذا المؤتمر في مصر جاء لعدة أسباب ودلالات وأهمها أن مصر تلعب دورا محوريا على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، كما أن رئيسة البنك أشارت إلى الدور المهم لمصر كدولة من الدولة الصاعدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن أهمية مصر وموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كشريان للتجارة العالمي، وهو ما يعكس ثقل اقتصادي لمصر كثقل سياسي.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر تعد ميزة في صالحنا باعتبار أن مصر منضمة حديثًا لتحالف بريكس لأن مصر تلعب دورا مهما في تجمع ناشئ يسعى لتطوير النظام المالي والنقدي الدولي.

وأشار الحمصاني، إلى أن هذا البنك تم إنشاؤه حديثًا في إطار تجمع بريكس وله أهمية لأنه يلعب دورا مهما في معاونة الحكومات والقطاع الخاص، وله دور أساسي يساعد في توفير التمويل الميسر وتقدم الدعم الفني، موضحا أن الوصول للتمويل من خلال المؤسسات الدولية الحالية يكون له العديد من المعايير الذي يصعب تحقيقه، والبنك يساعد على توفير التمويل الميسر، مشددًا على أن يمثل نوعا من تفعيل وتعزيز فرص تطوير النظام المالي الدولي الحالي.

متحدث الوزراء التنمية الجديد المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء متحدث مجلس الوزراء مساء دى ام سى

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