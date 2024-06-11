الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى تعلق على مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر غزة

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية.

وأوضحت "الخلالي"، خلال تقديمها "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن مصر قدمت خلال هذا المؤتمر خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية بشأن دعم أشقائنا الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء، فضلًا عن تجويع ونزوح الملايين من المدنيين العزل في قطاع غزة.

قصواء الخلالي الرئيس عبد الفتاح السيسي في المساء مع قصواء السيسي غزة الأردن البحر الميت القضية الفلسطينية

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