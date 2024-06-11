قصواء الخلالى تعلق على مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر غزة

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية.

وأوضحت "الخلالي"، خلال تقديمها "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن مصر قدمت خلال هذا المؤتمر خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية بشأن دعم أشقائنا الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء، فضلًا عن تجويع ونزوح الملايين من المدنيين العزل في قطاع غزة.