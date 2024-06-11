من ألمانيا.. زيلينسكى يُطالب الشركات الدولية بدعم إعادة إعمار أوكرانيا

استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه مؤتمرًا كبيرًا في برلين للضغط على الشركات الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في البلاد حتى مع استمرار قصف روسيا لها.

وفي حديثه في مؤتمر تعافي أوكرانيا، الذي استضافته الحكومة الألمانية، والذي كان موضوع بقاء أوكرانيا في مركز الاهتمام، حذر زيلينسكي من أن السلام في أوروبا سيكون أيضًا على المحك إذا لم تكن بلاده قادرة على حماية وإعادة بناء نفسها عندما تصدت روسيا.

ومع تدمير الجيش الروسي ما يكفي من البنية التحتية للطاقة "لإمداد مدينتي برلين وميونيخ بالطاقة"، ناشد زيلينسكي المشاركين البالغ عددهم 2000 مشارك، بمن في ذلك قادة الأعمال والسياسيون والمنظمات غير الحكومية، أن يثقوا في أوكرانيا ومستقبلها من خلال الاستثمار فيها.

أوكرانيا تعاني من الشكل الأكثر تدميرًا للنظرة الروسية للطاقة كسلاح

وقال: "أوكرانيا تعاني من الشكل الأكثر تدميرًا للنظرة الروسية للطاقة كسلاح".

ويقدر البنك الدولي أن الأضرار والدمار الذي سببته روسيا في أوكرانيا يصل إلى ما لا يقل عن 486 مليار دولار (446 مليار يورو).

وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يسفر المؤتمر عن مجموعة من الاتفاقيات القوية التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو.

وقال: "سنخرج من هذا المؤتمر باتفاقيات بمليارات اليورو لدفاعنا، فيما يتعلق بإنتاج المعدات العسكرية والأسلحة في أوكرانيا، ولطاقتنا، لإصلاح وبناء نظام طاقة جديد وأكثر حداثة".

وأضاف أن التمويل سيخصص أيضًا للتعليم وإعادة بناء المنازل وتوفير المعدات الطبية.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، خاطب زيلينسكي البوندستاغ شخصيًا للمرة الأولى، مستفيدًا من أوجه التشابه التاريخية بين الصراع وتقسيم ألمانيا، ولم تكن أوروبا المنقسمة سلمية على الإطلاق. ولم تكن ألمانيا المنقسمة سعيدة على الإطلاق. لا تحتاج أن أخبرك بهذا، فأنت تعرف ذلك من خلال تجربتك الخاصة.