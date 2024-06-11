الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتبة أردنية: مؤتمر اليوم استجابة طارئة لأهل غزة وحجر أساسى لتقديم المساعدات لهم

مساء dmc
مساء dmc

أكدت نيفين عبدالهادي، الكاتبة الأردنية، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالأردن اليوم تظاهرة دولية لإنقاذ غزة إنسانيًا، موضحة أن كلمات القادة في القمة كانت بمثابة حديث مكاشفة وتحديدًا خطاب السيسي، وملك الأردن كانا بالحقائق والوثائق.

وأضافت "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أن كلمات الرئيس السيسي وملك الأردن تتطرق للوضع المأساوي، منوهة بأن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية وحرب إبادة، مشيرة إلى أن كانت هناك نقاط تحدث فيها الرئيس السيسي وملك الأردن وكيف نصل لحلول إغاثية لأهلنا في غزة.

وتابعت: "مؤتمر اليوم استجابة طارئة لأهل غزة، وهو حجر أساسي لتقديم المساعدات، ووجود أمريكا في المؤتمر خطوة إيجابية على الأقل تحمل رسالة من الزعماء العرب، وكان هناك حضور سياسي ثقيل وضخم في المعلومة والحقائق والأطروحات".

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