أحد المعاقين يتهم الفنان كمال أبو رية بالنصب عليه .. والسبب عربية (فيديو)

حرر موظف بإدارة الوايلي للشؤون الاجتماعية، من ذوي الهمم، محضرا بقسم شرطة العجوزة يتهم فيه الفنان كمال أبورية بالنصب عليه وتهديده بسبب بيع سيارة معاقين.

وكان المدعو "طه ج"، موظف بإدارة الوايلي للشئون الاجتماعية من ذوي الهمم، حرر محضر بتضرره من الفنان "كمال عبده أبو رية"، وشهرته كمال أبورية، لقيامه بتسليم السيارة رقم أ ي ف 8395 مرسيدس، موديل 2008 مخصصة لذوي الهمم، عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات بتاريخ 6/10/2022 بموجب إقرار استلام تمهيدا لبيعها عقب رفع حظر البيع.

يستعرض "الدستور" "فيديوجراف" للتفاصيل الكاملة عن المحضر الذي حُرر في الفنان "كمال عبده أبو رية" .