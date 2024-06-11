“إيلون ماسك” يُهدد بحظر منتجات آبل.. ما القصة؟

أعرب الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة “إكس”، عن استيائه من خطة شركة أبل لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي من OpenAI في نظام التشغيل لهواتف آيفون.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، وصف “ماسك” هذه الخطوة بأنها "انتهاك أمني غير مقبول"، مهددًا بحظر منتجات أبل في شركاته إذا تم تنفيذ هذه الخطة.

الذكاء الاصطناعي وخطة ابل

وأعلنت آبل عن مجموعة واسعة من ميزات الذكاء الاصطناعي في مؤتمرها الأخير، مؤكدة أنها بناءة في حماية الخصوصية.

وكشف ماسك عن تأسيس شركته الناشئة xAI، كبديل لشركة OpenAI، مع إعلان قيمتها التقديرية بحوالي 24 مليار دولار أمريكي.

تأتي هذه التطورات في سياق دعوى قضائية تقدم بها ماسك ضد OpenAI، متهمًا إياها بتخلي عن مهمتها في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

أعلنت شركة آبل الاثنين، عن إطلاقها لنظام التشغيل iOS 18، الذي يعد أكبر إصدار حتى الآن. يتميز هذا الإصدار بمزيد من خيارات التخصيص وإعادة تصميم شامل لتطبيق الصور، بالإضافة إلى طرق جديدة لإدارة الرسائل في تطبيق البريد وتطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

ومن بين الميزات الجديدة في iOS 18، يأتي خيار "قفل" لتطبيقات محددة، مما يتيح فتحها فقط عبر Face ID أو Touch ID أو رمز المرور للمستخدم. ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة لحماية التطبيقات الحساسة مثل التطبيق المصرفي أو التطبيقات الصحية.