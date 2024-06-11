الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا خسائر بشرية.. تبريد حريق شب في مخزن بـ6 أكتوبر

جريدة الدستور

انتهت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من عملية تبريد حريق شب في أحد المخازن بمدينة 6 أكتوبر، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وقام رجال الحماية المدنية بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود العيان للتوصل إلى سبب نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء عقب ورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المخازن بمدينة 6 أكتوبر.

وقامت قوات الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق، والسيطرة عليه وإخماده الذي لم يسفر عن أي إصابات، وجاري حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة تبريد حريق مدينة 6 أكتوبر شهود العيان الحماية المدنية بالجيزة

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