هل قرار مجلس الأمن بإيقاف الحرب في غزة قابل للتنفيذ؟.. اللواء محمد المصري يجيب

أوضح اللواء الدكتور محمد المصري، نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية سابقًا، مدى قابلية تنفيذ قرار مجلس الأمن بإيقاف الحرب في غزة، قائلًا: "إن الموقف الفلسطيني الرسمي سابقًا ولاحقًا مرتبط دائمًا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، حتى ولو قرار واحد من الذي اتخذته تجاه القضية الفلسطينية، معقبًا: "أبو مازن قال في مجلس الأمن طبقولي قرار واحد فقط حتى أشعر أنكم تطبقون القرار".

وأضاف اللواء الدكتور محمد المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن تطبيق القرار قد يكون صعبًا، لافتًا إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني هو الموقف الشعبي وكذلك هو الموقف الفصائلي، وقد أيدوا هذا القرار ورحبوا به، بمعنى أن موقف القيادة الفلسطينية مطالبة دول المجتمع المدني بالضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أننا لدينا الحد الأدنى 36 ألف شهيد و83 ألف جريح، و11 ألفا تحت الأنقاض، ودمار شامل والإرهاب الذي يمارسه هذا المستعمر المتوحش ضد الشعب الفلسطيني، معقبا: "نحن نقابل حكومة فاشية بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة ودعم بريطاني وفرنسي، وكأنها حرب عالمية من الدول الغربية".