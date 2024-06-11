الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط 9 محاولات تهريب جمركي ومخدرات بمطار القاهرة والغردقة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي 7 محاولات تهرب جمركى لركاب قادمين من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

شملت المضبوطات كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والسجائر والشيش الإلكترونية والتنكات وعدد من الهواتف المحمولة.

كما تمكنت سلطات مطار الغردقة ضبط عدد من السيجار ملفوف بداخلها كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب هولندي الجنسية قادم من مطار أمستردام الدولي بهولندا وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة راكب  ألماني الجنسية قادم من مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا.

رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي النيابة العامة الاقراص المخدرة المستلزمات الطبية الشيش الإلكترونية الهواتف المحمولة مطار الغردقة نبات الماريجوانا

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