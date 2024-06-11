الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات عاجلة لحل الأزمة.. "السياحة" تكشف التفاصيل الكاملة لإفلاس FTI

أحمد يوسف، مساعد
أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي، إن الوزارة قد تلقت إخطارًا من شركائها في الداخل والخارج من مشغلي الرحلات من شركة FTI بعد إعلان الإفلاس.

إفلاس شركة سياحة 


وأكد أحمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير السياحة وجه على الفور بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية الخاصة بشركة FTI.
وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية لا تتدخل في القطاع الخاص وتعاقداتهم، ولابد أن يتخذ القطاع الخاص قرارات صارمة في هذا الشأن، وقمنا بتوجيه بعض شركات القطاع الخاص بعدم توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات السياحة من أجل أمانهم.

سمعة مصر سياحيًا بالخارج

وتابع: "المتعهد بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية الخاصة بشركة FTI، هو صندوق تأمين السفر الألماني".

واستطرد: "لجان الوزارة أوضحت أن عدد سائحي شركة FTI المتواجدين في المقاصد المصرية فور الاعلان عن إفلاس الشركة؛ كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى نحو 3000 سائح، بعد إنهاء إجراءات السائحين الآخرين".

أحمد يوسف متحدث السياحة إفلاس شركة طيران ألمانية “صدى البلد” أحمد موسى

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