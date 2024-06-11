نصيب مصر 4 ملايين دولار.. 132 مليار دولار حجم مبيعات الكتب سنويًا (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات المائدة مستديرة "صناعة الكتاب كأحد المنتجات الثقافية والصناعات الإبداعية" بقاعة الفنون بالمجلس، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها د.شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر اللجنة، بحضور د.هاشم عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

زين عبد الهادي: صناعة النشر تمر بكثير من المآزق في مصر

وقال د.زين عبد الهادي، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة حلوان، عضو لجنة الكتاب والنشر ضمن فعاليات المائدة المستديرة “صناعة الكتاب” إن لجنة الكتاب والنشر عملت على إصدار تقرير عن الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصرشارك فيه عدد من أعضاء اللجنة، لافتًا إلى أن قيمة المبيعات السنوية للكتب تبلغ 132 مليار دولار وأن نصيب مصر من هذا الرقم لا يتجاوز 4 ملايين دولار.

ولفت عبد الهادي إلى أن صناعة النشر تمر بكثير من المآزق فى مصر، وأن السبيل لتنمية هذه الصناعة بإعتبارها واحدة من كبريات الصناعات في مصر، وهو ما يتطلب مناقشته في المائدة المستديرة التي أعدتها اللجنة للحديث عن المسكوت عنه في صناعة النشر.

زقزوق: توفير أرقام الإيداع للناشرين وهو ما يعزز من حماية الملكية الفكرية

من جانبه، قال د.أحمد زقزوق، ممثل عن رئيس دار الكتب والوثائق القومية إن دار الكتب والوثائق من المؤسسات التي تدعم صناعة الكتاب سواء بتقديم أرقام الإيداع المحلي بشكل مجاني، وكذلك ارقام الإيداع الدولي، وهو ما يعزز من حماية الملكية الفكرية للكتاب.

أضاف زقزوق ضمن فعاليات المائدة المستديرة “صناعة الكتاب”، أن دار الكتب والوثائق تتجه لتحويل الحصول على خدمة أرقام الإيداع رقميًا وإتاحة تلك الخدمة للناشرين.

منيب: تجربة "الترجمة العكسية" جسر لدعم أواصر العلاقات الثقافية

وروت د.حنان منيب، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية سابقًا بوزارة الثقافة، تجربة "الترجمة العكسية" التي دشنتها وقت رئاستها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية تحت إشراف الأستاذ الدكتور ناصر الأنصاري، مؤكدة أهمية الترجمة العكسية من العربية للغات الأجنبية بإعتبارها جسر فى دعم أواصر العلاقات الثقافية.

وشارك فى الندوة كل من شريف بكر، مدير دار العربي، والدكتورة عبير صبحي، مدير عام مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز معلومات مجلس الوزراء، عضو لجنة الكتاب والنشر والدكتور عماد أبو غازي، أستاذ متفرغ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، والمهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عضو لجنة الكتاب والنشر.