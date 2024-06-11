الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى يكشف كيف تعاملت مصر مع السياح بعد إفلاس شركة FTI

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما قامت به الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن سياح جاءوا عبر شركة طيران وأعلنت عن إفلاسها لاحقًا.

إفلاس شركة طيران 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة السياحة تعاملت مع الملف بمنتهى الاحترافية والمهنية الشديدة.

المهنية المصرية

وأضاف في حديثه، أنه تم عمل العديد من الإجراءات مع آلاف السائحين والتواصل مع السفير الألماني والنمساوي في القاهرة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم بملف السياحة بصورة كبيرة، وذلك لأن السياحة مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي المصري، وبالتالي هذا الملف يزيد من توافر العملة الصعبة بالخزانة المصرية في ظل الأحداث الاقتصادية.

أحمد موسى صدى البلد على مسئوليتي الاعلامي احمد موسى

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