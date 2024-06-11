استعدادًا لأولمبياد باريس.. منتخب الشباب يكرر فوزه على كوت ديفوار وديًا

كرر منتخب مصر الأولمبي فوزه على نظيره كوت ديفوار وديًا اليوم الثلاثاء، بهدفين لهدف استعدادًا لأولمبياد باريس 2024 الشهر المقبل.

ويدين المنتخب لثنائية محمود صابر في الشوط الأول بالدقيقتين 16 و18، بينما سجل منتخب كوت ديفوار هدف تقليص الفارق في الثواني الأخيرة.

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية ضد كوت ديفوار بعد المواجهة الأولى قبل أيام والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد.



ويتواجد منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة والتي تضم إسبانيا وجمهورية الدومينيكان بالإضافة إلى منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني في كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة.

ولعب منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

خط الوسط:زياد كمال– محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – أحمد عاطف