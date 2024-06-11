الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

"القاضية".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" (فيديو)

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "ولاد رزق 3" الأغنية الدعائية للعمل الذي تحمل اسم "القاضية" تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية غدًا الأربعاء لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أغنية القاضية من فيلم ولاد رزق 3

أغنية "القاضية" من فيلم ولاد رزق 3 غناء المطرب الشعبي إسلام شندي، وهي من كلمات إسلام شندي وحازم إكس وألحان إسلام شندي، توزيع موسيقي أحمد توينز.

وشهدت "القاضية" عددًا من المشاهد الشيقة والمثيرة لأحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والتي تدور في إطار من الأكشن والتشويق بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

طارق العريان: أتوقع إنتاج جزء رابع من "ولاد رزق" بمشاركة كريم عبدالعزيز

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

و"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي.

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويعد فيلم "ولاد رزق 3" أحد الأعمال السينمائية الضخمة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث ينطلق عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر  غدًا الأربعاء.

ويحمل "ولاد رزق - القاضية"، وتم تصويره بين السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، كما تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

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