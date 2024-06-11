الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: رسائل الرئيس فضحت الاحتلال وحمّلته مسئولية قتل الأبرياء بغزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في الأردن، جاءت واضحة وحاسمة بتحميل دولة الاحتلال مسئولية جرائم القتل والترويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشاركة مصر الرفيعة في هذا المؤتمر من خلال حضور الرئيس السيسي، تبعث برسالة للعالم بضرورة العمل على إنفاذ المساعدات لقطاع غزة والاستجابة الإنسانية الطارئة للكارثة التي حلت بالقطاع.

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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى رئاسة مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة

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لبنى عسل تشيد بكلمة الرئيس السيسي فى مؤتمر غزة: مهمة جدا وقوية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الأردن، في مقدمتها أن أبناء الشعب الفلسطينى في غزة محاطون بالقتل والترويع، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى يتحمل مسئوليته الجانب الإسرائيلى، لافتًا إلى تحذير مصر مرارًا وتكرارًا من خطورة هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وتداعياتها.

وشدد عضو البرلمان على مطالبة الرئيس السيسي باتخاذ خطوات فورية وفعالة من أجل الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار فى غزة، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين، وإنهاء حالة الحصار للقطاع، والعمل على ضرورة توفير التمويل اللازم للأونروا للاضطلاع بدورها.

وشدد على أن رسائل مصر عبر مؤتمر الاستجابة الإنسانية في الأردن فضح جرائم الاحتلال ويحمله مسئولية التداعيات التي قد تنجم عن هذا الوضع.

النائب علي نور حسين مجلس النواب الرئيس السيسي غزة قطاع غزة

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