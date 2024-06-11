الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط تهريب حشيش وسجائر محشوة بمخدر الماريجوانا بالغردقة

جريدة الدستور

تمكن رجال الجمارك برئاسة جابر محمد موسى من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الحشيش وعدد من السجائر المحشوة بالماريجوانا بالمخالفًة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

حيث تم ضبط عدد من السيجار ملفوف بداخلها كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب هولندي الجنسية قادم من مطار أمستردام الدولي بهولندا وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة راكب  ألماني الجنسية قادم من مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا.

وقام بالضبط د محمود أحمد خميس ومحمد أبوبكر رسلان تحت إشراف محمد سيد محمد نائب مدير الإدارة خميس وعمر حساني وإسلام موسى ومحمد صبحي سعيد مدير عمليات الفحص الأشعة.

وقام بالجرد والتحريز بسطاوي محمد أبو المجد وأحمد فتحي عبد الخالق وإسلام موسى سعيد بحضور هاني عبد الحافظ وعبد الرحيم طايع من الأمن الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى ٤٣  و٤٤ لسنة ٢٠٢٤.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

رجال الجمارك ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الحشيش السجائر المحشوة مخدر الماريجوانا

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