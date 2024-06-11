وسائل إعلام: واشنطن تطالب إسرائيل بعدم ضم بن غفير وسموتريتش لحكومة الحرب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن واشنطن نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها عدم ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى حكومة الحرب الإسرائيلية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

جانتس يشدد خلال لقائه بلينكن على دعم أى خطة لإعادة المحتجزين بغزة

في سياق متصل، قالت آية السيد، مراسل القاهرة الإخبارية، من عمان، إن عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضافت مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالتها على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أن جانتس شدد، خلال لقائه بلينكن، على أنه سيدعم أي خطة مسئولة لإعادة المحتجزين في غزة.