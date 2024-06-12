عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأصدقاء والأهل والأحباب حيث يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم التهنئة بالعيد والمعايدة عليهم وخلال هذا التقرير نقدم لكم باقة من عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 لإرسالها في رسائل إلكترونية.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للرسائل القصيرة

عيد أضحى مبارك كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله وأحبه، عيد أضحى سعيد.

مع أطيب التمنيات بحياة سعيدة هانئة، عيد أضحى مبارك.

كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية، عيد أضحى مبارك.

تقبل الله طاعاتكم وأضاحيكم، عيد أضحى مبارك

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأصدقاء

أصدقائي الأعزاء، عيد أضحى مبارك أتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع عائلاتكم وأحبابكم.

كل عام وأنتم سندًا وعونًا لبعضكم البعض، عيد أضحى مبارك

مع أجمل ذكريات العيد، أتمنى لكم عيد أضحى سعيد

شكرًا لوجودكم في حياتي، عيد أضحى مبارك

مع كل عيد، أُقدم لكم أطيب التمنيات بحياة مليئة بالخير والسعادة، عيد أضحى مبارك.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للإحباب

حبيبي/تي، عيد أضحى مبارك أنت أجمل هدية من الله لي.

كل عام وأنتم معي، وكل عيد أضحى أجمل مع وجودك. أحبك/ أحبكِ.

أنت بهجة عيدي وسروي، عيد أضحى مبارك!

مع كل نظرة من عينيك، أشعر بالسعادة والحب، عيد أضحى مبارك

شكرًا لوجودك بجانبي، وجعل أيامي سعيدة، عيد أضحى مبارك

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأزواج

زوجي/تي الحبيب/ة، عيد أضحى مبارك كل عام وأنت/ي السند والقوة والدعم.

معك كل عيد أجمل، وكل أيامي معك عيد كل عام وأنت معي.

أنت أغلى هدية من الله لي، عيد أضحى مبارك اتمنى من الله أن يرزقنا جميعا الخير والحب والاطمئنان

تزداد محبتي لك مع كل لحظة، أشعر دوما بالسعادة والحب، عيد أضحى مبارك

شكرًا لوجودك في حياتي، وجعل أيامي مليئة بالحب والفرح، عيد أضحى مبارك.

موعد عيد الأضحى المبارك

ويفصلنا عن يوم عيد الأضحى المبارك 4 أيام فقط حيث يحل علينا يوم الأحد 16 يونيو المقبل وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية والإسلامية، وذلك وفقا للحسابات الفلكية وتأكيدات دار الإفتاء المصرية والسعودية.