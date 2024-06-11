الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 61 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 54 محضرا بأسواق ومحال بسمنود في الغربية

جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بسمنود وقرية بهبيت الحجارة والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، تمكنت من ضبط  ٦١.٣  كيلو لحوم فاسدة وتحرير ٥٤ محضر بأسواق ومحال شهيرة بسمنود وقرية بهبيت الحجارة.

حيث قامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين بضبط ٥ كيلو لحوم بقرى ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بسمنود، ١٨ كيلو كبده مجمدة اشتباه صلاحية بمحل بقالة بسمنود،٤.٨ كيلو كبده مجمده، ١٠كيلو سجق اشتباه صلاحية بمنفذ بيع بشارع البحر بسمنود،١٠كيلو لحوم جاموس مشفاه ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بقرية بهبيت الحجارة.

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير ١٥ محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية،  ١٠  محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين، بتحرير ٩ محاضر عدم إعلان عن الاسعاراضافه الى محضر بعدد ٤٠٠علبة سجائر مهربة جمركيا وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقامت هيئة سلامة الغذاء، بتحرير محضرين إعدام لعدد ٢٠علبة زبادى منتهية الصلاحية، كيلو دجاج استربس منتهى الصلاحية+٤كيلو دجاج متبل علية علامات فساد، عدد ١٢ محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وتهيب محافظة الغربية، المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين
محافظ الغربية ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي المأكولات الشعبية رئيس الإدارة المركزية بهبيت الحجارة

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