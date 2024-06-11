على المريخى: نجاح المعرض العام يتجلى فى تسهيل إجراءات المشاركة

قال الفنان التشكيلي على المريخي، إن المعرض العام في دورته الـ44 يأتي ليؤكد أهمية دورالقوى الناعمة في ترسيخ وتشكيل الوعي الجمعي للمصريين جماليا وبصريا، ويستعيد عبره أهمية دور الفن والفنانين المصريين في لعب الدور المنوط بهم، والمتعلق بالوعي الجمالي والبصري.

أضاف المريخي، لـ"الدستور" أن المعرض العام في دورته الـ44 على غير العادة قدم العديد من التسهيلات لكل فناني مصر، حرصا من القائمين على تنظيمه في إتاحة الفرصة لجميع الفنانين من مختلف محافظات مصر، وذلك مواكبا للتطور الرقمي بدءا من التقديم من المعرض الذي جاء رقميا، ومن ثم اللجنة القائمة على تقييم الأعمال المشاركة بالمعرض، التي جاءت غير معلنة حرصًا على نزاهة أعمالها، وفرصة لاكتشاف وجوه جديدة من الفنانين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد المريخي أن المعرض هذا لعام مختلف، فهو مازال أهم معرض للفنانين التشكيليين المصريين، غير أن هذه الدورة ستقوم الشركة المنظمة للمعرض بتسويق الأعمال الفنية للفنانين المشاركين بالمعرض.