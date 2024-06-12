اتيكيت استقبال الضيوف في عيد الأضحى 2024 .. طريقة تنظيف المنزل وتعطيره

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال المسلمين حول أنحاء العالم بـ عيد الأضحى2024 وهو من الأعياد والمناسبات التي تزداد فيها الزيارات العائلية والعزومات والاحتفالات الجماعية.

اتيكيت استقبال الضيوف في عيد الأضحى المبارك

ويتساءل الكثير من الناس عن العديد من الأمور المهمة في اتيكيت استقبال الضيوف التي يجب أن يعرفها أصحاب المنزل الذي سيستقبل الضيوف أو يكون مكان تجمع العائلة في العيد.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي افضل قواعد الاتيكيت التي يجب اتباعها عند استقبال الضيوف في عيد الأضحى المبارك حسب موقع vouge.

تنظيف غرفة الضيوف بشكل خاص

من أهم اتيكيت استقبال الضيوف، تنظيف غرفة استقبال الضيوف بشكل كامل، والقيام بتهوية الغرفة وتعطيرها وتبخيرها.

إزالة أغطية الصالون

و في حالة قيام ىبة المنزل بوضع أغطية على كراسي الصالون والانتريه والسفرة، يجب إزالة تلك الأغطية من على جميع اثاث المنزل، لأن ذلك لا يصح ذلك أبدا مع الاستقبال الرسمي للضيوف.

وضع باقات ورد صناعي

يجب وضع باقات ورد صناعي في الصالون والانتريه ويمكن وضع ديكور بسيط في الحمامات مع تنظيف الحمامات وتعطيرها والمنظفات الخاصة بها.

تنظيف السلم

لأن مدخل المنزل هو العنوان، فإن تنظيف السلم ومدخل المنزل وانام باب الشقة لا يقل أهمية عن تنظيف البيت من الداخل.

ارتداء ملابس خروج

عند استقبال الضيوف يجب أن يكون أهل المنزل يرتديان ملابس الخروج وليس عباءة الاستقبال أو بيجامة، ومن المهم اختيار الملابس التي سيتم ارتدائها ومن المفضل القيام بكييها وتعليقها لحين قرب مجيء موعد الضيوف، مع تعطير الملابس وتركها معلقة حتى تظل مفرودة.

تحضير الحلوى والفاكهة

يجب القيام بتحضير الحلوى والمشروبات والفاكهة التي سوف يتم تقدميها للضيوف، وتجهيز الأكواب وصواني التقديم، وتجهيز أطباق الحلوى وتحضير العصائر للقيام بتقديمهم بعد الانتهاء من تناول الطعام وقيام الضيوف بغشا ايديهم.