الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والدتى عاوزانا نتنازل عن الميراث لأخونا فما حكم الشرع؟.. أمين الفتوى يُجيب

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول: "والدتي عاوزانا نتنازل عن حقنا فى الورث لأخونا.. وبتهددنا إنها غضبانة علينا نعمل إيه؟".

txt

دار الإفتاء المصرية توضح.. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "بعض الناس يظن إنه لما يطالب بحقه فى مواجهة أمه وأبوه يعتبر نوعا من العقوق.. لازم نفهم إنه ليس فى الحقوق عقوق، ليس من حق أبى وأمى يجبرنى على التفريط فى حق من حقوقك".

وتابع: "الراجل توفى والبيت ملك الورثة، حضرتك حابة تتنازلى لابنك حقك، لكن ليس من حقك إجبار بناتك على التنازل عن حقوقهن، إلا لو دفع لهم حقهن فى البيت بما يرضى الله".

تغطية خاصة لوقفة عرفات
أعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".

تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.

الشيخ محمد عبد السميع دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية فتاوى الناس

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

"أحمد السنان".. باحث ماجستير في الجغرافيا يحترف مهنة الرفايع لأكل العيش بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

"شغلت دماغى".. مستريح القليوبية يكشف تفاصيل استيلائه على 7.5 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة