والدتى عاوزانا نتنازل عن الميراث لأخونا فما حكم الشرع؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول: "والدتي عاوزانا نتنازل عن حقنا فى الورث لأخونا.. وبتهددنا إنها غضبانة علينا نعمل إيه؟".

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "بعض الناس يظن إنه لما يطالب بحقه فى مواجهة أمه وأبوه يعتبر نوعا من العقوق.. لازم نفهم إنه ليس فى الحقوق عقوق، ليس من حق أبى وأمى يجبرنى على التفريط فى حق من حقوقك".

وتابع: "الراجل توفى والبيت ملك الورثة، حضرتك حابة تتنازلى لابنك حقك، لكن ليس من حقك إجبار بناتك على التنازل عن حقوقهن، إلا لو دفع لهم حقهن فى البيت بما يرضى الله".

تغطية خاصة لوقفة عرفات

أعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".

تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.