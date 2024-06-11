الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركى

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لركاب قادمين من الخارج.

كانت المحاولات السبع فى الإدارات الثلاث بمبنى جمارك الركاب رقم 2 تحت إشراف صبحي ربيع مدير الإدارة الأولى، ومصطفى الجندي مدير الإدارة الثانية وأحمد الحكش مديرى الإدارة الثالثة، بالتعاون مع نوابهم جمال السيد وأحمد عمر وهاني أبوطالب ومحمود عبدالنبي.

شملت المضبوطات كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والسجائر والشيش الإلكترونية والتنكات وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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