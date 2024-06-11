هدف الأهلي.. يوسف أيمن يسجل في فوز قطر على الهند بتصفيات المونديال

سجل يوسف أيمن مدافع منتخب قطر ونادي الدحيل والمهتم بضمه النادي الأهلي، هدفًا في فوز العنابي على الهند بتصفيات كأس العالم اليوم.

يوسف شارك في التشكيل الأساسي لمنتخب قطر وسجل هدف الفريق الأول، في اللقاء الذي انتهى بهدفين لهدف في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

وتصدر منتخب قطر مجموعته التي تضم منتخبات الكويت، الهند وأفغانستان برصيد 16 نقطة.

الأهلي يعرض 20 مليون جنيه سنويًا لضم مدافع الدحيل

وأوضح الإعلامي محمد الليثي خلال تقديمه برنامج “10 و10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، قائلًا: "يرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية لتدعيم عدة مراكز".

وأضاف: "من أبرز هذه الصفقات، تدعيم الخط الدفاعي للفريق، ويُعد يوسف أيمن أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي الموسم المقبل".

ويمتلك يوسف أيمن الجنسية المصرية بجانب جنسيته القطرية، وهو ما يعني أنه سيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويتفاوض الأهلي حاليًا مع الدحيل لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمًا، بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء قناعتهم بمستوى مدافع الدحيل، وستشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف.