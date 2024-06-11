الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف منتخب مصر رسميًا اليوم الثلاثاء، عن تشخيص إصابة مصطفى محمد مهاجم المنتخب ولاعب نادي نانت الفرنسي.

وقال البيان: "أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة".


وخضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو، صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بهدف لمثله على استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتعرض مصطفى للإصابة ليتم استبداله بزميله أحمد أمين أوفا في الدقيقة 18 من المباراة.

أكد طبيب المنتخب إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لأشعة بعد العودة للقاهرة.

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