إقبال كبير من الأهالي على كورنيش النيل والممشي السياحي ببني سويف (فيديو)

قدمت "الدستور" بثا مباشرا من كورنيش النيل والممشى السياحي بمحافظة بنى سويف walk water الذي يشهد إقبالا كبير من قبل المواطنين، لقضاء الإجازة وهربا من ارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت "الدستور"، أجواء من داخل الممشى السياحي الذي يعد قبلة الزائرين من السياح أثناء رحلتهم النيلية بالمحافظة والزائرين من الخارج وأبناء محافظة بنى سويف، لقضاء وقت ممتع على ضفاف النيل، حيث يعد من أكثر الأماكن الترفيهية المجانية داخل المحافظة، لموقعها المتميز، وسط جو مميز وفريد من السحر والجمال، والمساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، وإنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش ذات طراز معماري، وخدمات متميزة لخدمة ذوي الهمم في الدخول والخروج والاستمتاع بالجو الجميل.

وشهدت أعمال الانتهاء من تطوير الكورنيش السفلى بطول 1.5 كم، ويأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، حيث يحتوي الكورنيش بعد التطوير على مكونات على مستوى عال منها.

كما رصدت “الدستور” خلال البث، إقبال أهالي المحافظة على الذهاب إلى الممشى السياحي للاستمتاع بجمال المكان والذي يعد قطعة من أوروبا لجماله والطراز المعماري.

حيث تتجمع الأسر يوميا داخل المكان وفى الأعياد والمناسبات السعيدة من أجل قضاء يوم جميل والتقاط الصور التذكارية، بعد تنفيذه بمكونات حديثة لخدمة المترددين على المكان وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل قضاء وقت سعيد، فالممشى تم تصميمه على غرار ممشى أهل مصر، حيث يحتوي على مطعم من دورين والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين كافيهات ومحلات تجارية، وباركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة.

البث المباشر

https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=oFDknk&ref=watch_permalink&v=833972808328034&rdid=1TiD7OdkbSJq8v4d