"ثقافتنا في إجازتنا".. يوم ثقافي ترفيهي للأطفال بقصر السلام غدًا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا ترفيهيا للأطفال، في الرابعة من مساء غدٍ، بقصر ثقافة السلام بالقاهرة، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

تبدأ الفعاليات بمحاضرة بعنوان "كيف تخطط لمستقبل طفلك" تشارك د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، يعقبها لقاء شعري، وآخر للتعريف بتاريخ الحرف والفنون التقليدية بمشاركة د. ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة.

وتتواصل الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبى، مع مجموعة من الورش الخاصة بتعليم الطباعة بالاستنسل، الأوريجامي، وورش المشغولات اليدوية، وعمل تصميمات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما يشهد اليوم معرض كتب للنشر الإقليمي بأسعار مخفضة للجمهور، وفقرة رسم على الوجه، ويُختتم بعروض التنورة والأراجوز وفقرة غنائية لفرقة السلام للموسيقى العربية.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المكثفة التي تقدمها الهيئة للأطفال، بهدف تنمية مهاراتهم وتعديل سلوكياتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

وأنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية في 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

الأهداف:

وتهدف الهيئة إلى المشاركة قي رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير قي مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات قي المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات

قي مجال الثقافة العامة: تنشيط الحركة الأدبية قي المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة.