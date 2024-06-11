خبير علاقات دولية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة ينعقد فى ظروف قاسية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، انعقد في ظروف في غاية التعقيد وسط معاناة قطاع غزة من أزمة إنسانية طاحنة، مشددا على أن إسرائيل تستخدم سلاح المساعدات لتجويع الفلسطينيين، وحثهم على التهجير خاصة بعد الخطوة الأحادية باحتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية.



وأضاف فارس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن معبر رفح هو شريان الحياة والرئة الرئيسية لقطاع غزة لدخول المساعدات، مفيدا بأنه دخل من المعبر 25 ألف شاحنة مساعدات قبل إغلاق المعبر، وكان من المفترض الآن أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته.



وأوضح أن إعادة فتح معبر رفح هو طوق النجاة للأشقاء لدخول مزيد من المساعدات، والقاهرة تعطي رسالة للعالم واضحة بأنها لن تتخلى عن دعم القضية من خلال نظرة شاملة ومقاربة تتفق عليها الكثير من دول العالم.



وأكد أن مصر لعبت دورا محوريا لوضع ظهير سياسي لدعم القضية الفلسطينية والسعي إلى وقف شامل؛ لإطلاق النار والقاهرة من أكثر الدول المعنية بالأزمة الفلسطينية.

