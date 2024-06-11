الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مواجهة سيراميكا.. تفاصيل جلسة "جوميز" مع شيكابالا والونش

شيكابالا
شيكابالا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الأبيض على هامش خوضهما البرنامج التأهيلي الموضوع لهما داخل ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء. 

واطمأن جوميز من "شيكابالا" و "الونش" على الحالة الطبية الخاصة بهما في ظل خوض الثنائي للتدريبات التأهيلية خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، ويتابع المدير الفني التقرير الخاص بهما بشكل مستمر من خلال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق. 

وحرص جوميز على الإشادة بالإصرار والعزيمة المتواجدة لدي "شيكابالا" و"الونش" خلال أداء البرامج التأهيلي والعلاجي من أجل التعافي والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، كما أشاد بدورهما القيادي مع الفريق رغم الغياب عن المشاركة للإصابة. 

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل الونش برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق . 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى، أدى محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وشارك محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز في التقسيمة الفنية للفريق ، بحيث يشارك حارسان في التقسيمة بينما يؤدي الثالث تدريبات منفردة تحت قيادة لويس فيسنتي، من أجل تجهيز الجميع للمشاركة في أي وقت.

محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز الزمالك شيكابال محمود عبد الرازق الونش جوزيه جوميز

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