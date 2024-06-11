الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان امتحانات كلية البنات بالعاشر من رمضان

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات

واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية؛ للمتابعة والاطمئنان على حسن سير أعمال لجان الامتحانات في كليات فرع البنات في أسبوعها الأخير.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، يرافقه الدكتور حمدي الهدهد، عميد الكلية، والدكتور حسني فتحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالحميد شعيب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، لجان الامتحانات، وتابع على أرض الواقع انتظام أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، وتحدث مع بناته الطالبات خلال الجولة حول أسئلة الامتحانات ومدى مطابقتها للمقررات الدراسية، وتأكد من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات على مدار اليوم، كما تأكد فضيلته من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.

وتابع نائب رئيس الجامعة يرافقه، عميد الكلية، سير العمل داخل الكنترولات، موجهًا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول لإعلان النتيجة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد  ومتابعة أعمال الإنشاءات التي تجري في مبنى المدينة الجامعية للطالبات، أعقب ذلك حضور فضيلته اجتماع مجلس الكلية، وتحدث مع أعضاء المجلس، ونقل لهم تحيات  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وتمنياته للكلية بالتوفيق والنجاح في حمل أمانة رسالة الأزهر الشريف الوسطية المعتدلة دون إفراط أو تفريط، وتخريج نماذج مضيئة تسهم في نهضة وتقدم المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

 

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للجميع التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ثم بعد ذلك عقد فضيلته اجتماعًا مع الجهاز الإداري بالكلية استمع فيه إلى بعض الطلبات التي وعد بالعمل على تلبيتها في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

 

وفي ختام الزيارة أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط الذي شاهده داخل لجان الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، موجهًا الشكر لإدارة الكلية؛ لجهودها المخلصة في سبيل تحقيق ما نصبوا إليه جميعًا، وحرصت إدارة الكلية على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

جامعة الأزهر نائب رئيس جولة تفقدية الامتحانات

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